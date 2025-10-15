Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo Abra, dono da Gol, anuncia intenção de abrir capital nos Estados Unidos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Dono da Gol e da colombiana Avianca, o grupo Abra anunciou nesta quarta-feira, 15, a intenção de abrir capital nos Estados Unidos. Em nota, a empresa afirmou que tem intenção de "submeter, de forma confidencial, à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC"), um rascunho de declaração de registro no Formulário F-1 referente a uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de suas ações ordinárias nos Estados Unidos".

A realização do IPO e o cronograma da operação deverá depender das condições do mercado e da conclusão do processo de revisão pela SEC, de acordo com a companhia. A abertura de capital no exterior era esperada pelo mercado financeiro e ficou mais próxima de se realizar na segunda-feira, 13, quando a Gol anunciou que pretende sair da Bolsa brasileira.

A proposta de reestruturação apresentada pela Gol prevê que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil (GIB) sejam incorporadas por Gol Linhas Aéreas (GLA). Hoje, a Gol Investment Brasil detém a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que tem papéis negociados na B3, a Bolsa de São Paulo. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, por sua vez, é dona da Gol Linhas Aéreas (GLA).

A reestruturação da Gol ainda terá de ser aprovada em assembleia-geral marcada para 4 de novembro. Segundo fato relevante divulgado pela empresa, ela ocorre "com o objetivo de reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos".

Nesta semana, o grupo Abra também anunciou que pretende avançar no Chile - mercado tradicional da concorrente Latam. A companhia solicitou um certificado de operador aéreo à Direção Geral de Aviação Civil do Chile.

O pedido foi feito em nome da NG Servicios Aéreos, companhia registrada em Santiago que faz parte do grupo. A intenção é de que a empresa se dedique a operações aéreas não regulares, como fretamentos e ACMI (modelo de contrato em que uma área oferece avião, tripulação, manutenção e seguro para uma terceira).

