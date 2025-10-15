Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem direção única com recuperação do setor de luxo; Paris sobe 2%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 15, em meio ao otimismo com o setor de luxo e a sinais de estabilidade política na França. O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, avançou cerca de 2%, impulsionado pelo anúncio de que o governo suspenderá a reforma da previdência até as eleições de 2027. Investidores também monitoraram a escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em destaque, o CAC 40, de Paris, avançou 1,99%, aos 8.077,00 pontos. O FTSE 100, de Londres, recuou 0,30%, aos 9.424,75 pontos. Em Frankfurt, o DAX cedeu 0,11%, aos 24.210,98 pontos, enquanto o Ibex35, em Madri recuou 0,03%, a 15.581,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,29%, a 8.251,93 pontos. O FTSE MIB, em Milão, caiu 0,38%, a 41.906,90 pontos. As cotações são preliminares.

Além da intenção de reduzir o déficit orçamentário, o anúncio do o premiê francês, Sebastien Lecornu, de suspender a reforma da previdência até as eleições presidenciais de 2027 atende a uma demanda dos socialistas. O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, ganhou impulso também com a recuperação das companhias de luxo, que haviam sido pressionadas no pregão anterior. O subíndice do setor avançava mais de 6%.

O movimento foi deflagrado pelo salto de cerca de 12,5% da LVMH, que revelou que vendas voltaram a crescer no terceiro trimestre - o primeiro avanço no ano. Referência global em artigos de luxo, a empresa puxou ganhos de pares como Christian Dior (+12,4%) e Kering (+5,3%). Em outras praças europeias, Moncler subiu 7,7% em Milão e Burberry avançou 3,3% em Londres.

A ASML registrou alta de cerca de 3% em Amsterdã, impulsionada por encomendas de equipamentos de fabricação de chips acima das expectativas.

Já a Stellantis avançou mais de 3,2% após anunciar planos de investir US$ 13 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

No Reino Unido, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, admitiu estar avaliando aumentos de impostos e cortes de gastos no próximo plano orçamentário, previsto para o fim de novembro.

