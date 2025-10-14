Volume de serviços é recorde em agosto, mas serviços às famílias estão 7,2% abaixo do pico

O setor de serviços alcançou em agosto novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 7,2% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,5% aquém do nível recorde visto em julho de 2025.