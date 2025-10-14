Supermicro lança novo negócio de construção de data centers a partir de único fornecedor

A SuperMicro Computer anunciou nesta terça-feira uma nova linha de negócios que permite que as organizações projetem, encomendem e construam data centers completos a partir de um único fornecedor, reduzindo o tempo para estar online e melhorando a qualidade e a facilidade de manutenção geral, segundo comunicado da empresa.

A construção dos data centers incluiria desde GPUs e servidores até redes, resfriamento e sistemas elétricos, diz a Supermicro. A chamada Solução de Blocos de Construção de Data Center reduzirá o tempo desde que um cliente faz um pedido de componentes de data center até que eles estejam realmente operacionais, acrescenta a nota.