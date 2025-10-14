IBGE: estimativas maiores para milho e algodão impulsionam revisão na safra 2025

A expectativa de uma safra melhor de milho e algodão ajudou a aumentar a projeção para a produção agrícola brasileira de 2025. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de agosto, houve aumentos nas estimativas da produção de do milho 2ª safra (alta de 0,3% ou 352,880 mil toneladas a mais), milho 1ª safra (0,2% ou 61,573 mil toneladas a mais), algodão herbáceo em caroço (3,7% ou 351,683 mil toneladas a mais), tomate (4,3% ou 189,710 mil toneladas a mais), café canephora (4,2% ou 49,513 mil toneladas a mais), feijão 2ª safra (3,2% ou 40,096 mil toneladas a mais), cevada (1,7% ou 9,600 mil toneladas a mais), mandioca (1,2% ou 253,320 mil toneladas a mais), trigo (1,0% ou 76,602 mil toneladas a mais), feijão 3ª safra (0,8% ou 6,565 mil toneladas a mais), sorgo (0,1% ou 4,717 mil toneladas a mais) e arroz (0,0% ou 2,151 mil toneladas a mais).