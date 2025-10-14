Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fed cortará taxas de juros 'porque inflação está controlada', diz Hassett

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o Federal Reserve (Fed) continuará a cortar as taxas de juros "porque a inflação está controlada e é a coisa certa a se fazer", em entrevista à Fox News na noite desta terça-feira, 14.

Hassett comentou que o presidente do BC americano, Jerome Powell, parecia tentar restaurar sua imagem com o discurso realizado nesta terça-feira, visto por analistas como sinal de que um novo corte de juros em outubro pode estar a caminho. "Powell finalmente entende que o presidente Donald Trump estava certo e que os cortes de juros deveriam ter começado há muito tempo", disse.

O conselheiro econômico descartou que a flexibilização monetária possa ser motivada por um enfraquecimento da economia dos EUA, afirmando que a atividade continua resiliente e é apoiada pelas novas políticas de Trump.

Segundo monitoramento da ferramenta de apostas Kalshi, Hassett lidera as previsões do mercado sobre qual o candidato mais provável a substituir Powell como presidente do banco central americano em 2026. O conselheiro de Trump soma 45% de probabilidade, contra o diretor do Fed Christopher Waller em segundo lugar (16%) e o ex-Fed Kevin Warsh em terceiro (15%).

