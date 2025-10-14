Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enel SP só vai renovar contrato se cumprir todas as exigências, diz ministro de Minas e Energia

Enel SP só vai renovar contrato se cumprir todas as exigências, diz ministro de Minas e Energia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 14, que a Enel São Paulo só renovará o contrato de concessão se forem cumpridas todas as exigências técnicas e regulatórias. O processo precisa do aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para posterior decisão do Ministério de Minas e Energia (MME).

O ministro tem reiterado que em todos os casos de renovação, no atual ciclo, serão necessários "investimentos robustos" para a melhoria da qualidade de serviço. No caso da Enel SP, a situação foi judicializada.

Na semana passada, a Justiça Federal de São Paulo determinou a suspensão do processo administrativo sobre a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Enel SP, em andamento na Aneel, até a decisão definitiva sobre outro processo analisado pelo órgão regulador.

Esse segundo processo trata de eventuais falhas e transgressões da concessionária durante os apagões de novembro de 2023 e outubro de 2024. No limite, pode resultar na caducidade do contrato atual.

Em entrevista ao CanalGov na manhã desta terça, Silveira comentou que o atual contrato da Enel SP, com mais de 30 anos, não atende os parâmetros de qualidade no serviço de energia elétricas. A partir de decreto publicado em 2024 e regulamentação da Aneel, o novo contrato é considerado mais rígido.

O MME diz que o decreto de renovação traz critérios objetivos que precisam ser seguidos e resultarão em R$ 120 bilhões de investimentos de distribuidoras até 2030. Ao ser questionado sobre a Neoenergia Coelba (Bahia), Silveira disse que a distribuidora vai fazer "muitos investimentos" para melhorar o serviço.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Enel

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar