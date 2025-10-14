'Economia está resiliente e inflação está onde gostaríamos', diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Irlanda, Gabriel Makhlouf afirmou hoje que a economia doméstica da zona do euro continua resiliente e o processo desinflacionário em andamento, apesar dos riscos impostos pela fragmentação do comércio global.

Em discurso preparado para evento do Atlantic Council, Makhlouf disse ver sinais de arrefecimento e restrições de oferta que devem pesar sobre o crescimento sustentável da economia.