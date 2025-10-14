Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Economia está resiliente e inflação está onde gostaríamos', diz dirigente do BCE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Irlanda, Gabriel Makhlouf afirmou hoje que a economia doméstica da zona do euro continua resiliente e o processo desinflacionário em andamento, apesar dos riscos impostos pela fragmentação do comércio global.

Em discurso preparado para evento do Atlantic Council, Makhlouf disse ver sinais de arrefecimento e restrições de oferta que devem pesar sobre o crescimento sustentável da economia.

Contudo, o dirigente reiterou que a política monetária não está em uma trajetória predeterminada e que continuará a avaliar perspectivas para a inflação, dados da atividade econômica e financeira, força da transmissão monetária e riscos para a economia. "Seguimos dependentes de dados e com decisões a cada reunião", disse.

