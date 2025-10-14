Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNPE publica no 'Diário Oficial' resolução sobre prorrogação por 27 anos de campos do Pré-Sal

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU), a resolução que dispõe sobre a prorrogação por 27 anos da fase de produção de Contratos de Partilha de Produção de Petróleo e Gás Natural.

A partir de agora, as petroleiras já podem encaminhar o pedido de prorrogação e os novos planos de investimentos. Os campos de Tupi e Búzios, operados pela Petrobras, serão alguns dos campos gigantes beneficiados pela medida.

O operador do contrato deverá apresentar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o pedido da prorrogação contratual acompanhado da revisão do Plano de Desenvolvimento, aprovado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).

Se aprovado o pedido, a ANP vai encaminhar ao Ministério de Minas e Energia (MME) o aditivo do contrato e parecer técnico comprovando a vantagem para a União pela prorrogação do contrato.

"O prazo de prorrogação deverá ser compatível com as expectativas de produção decorrentes da revisão do Plano de Desenvolvimento e dos novos investimentos previstos, limitado a 27 anos", segundo a resolução.

