CNPE publica no 'Diário Oficial' resolução sobre prorrogação por 27 anos de campos do Pré-Sal

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU), a resolução que dispõe sobre a prorrogação por 27 anos da fase de produção de Contratos de Partilha de Produção de Petróleo e Gás Natural.

A partir de agora, as petroleiras já podem encaminhar o pedido de prorrogação e os novos planos de investimentos. Os campos de Tupi e Búzios, operados pela Petrobras, serão alguns dos campos gigantes beneficiados pela medida.