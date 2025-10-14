Bolsas de Nova York fecham sem sinal único, com falas de Powell e tensão EUA-China

As bolsas de Nova York encerraram sem direção única nesta terça-feira, 14. Comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, chegaram a dar algum alívio nos negócios, mas as tensões comerciais entre Estados Unidos e China impediu o ímpeto de se firmar. O índice Dow Jones subiu 0,44%, aos 46.270,46 pontos. Já o S&P 500 encerrou em queda de 0,15%, aos 6.644,31 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,76%, aos 22.521,70 pontos.

Para analistas do Macquarie Group, a resposta da China às ameaças tarifárias dos EUA está sendo interpretada como uma escalada da disputa entre os dois países. Ações de empresas mineradoras de terras raras como a MP Materials (3,78%) e Ramaco Resources(4,06%) continuaram subindo. O discurso de Powell não alterou as expectativas do mercado de mais cortes de juros neste ano. Analistas apontam que mesmo a falta de dados causada pelo shutdown do governo dos EUA não deve impedir novas reduções de juros. A dirigente Michelle Bowman, também discursou hoje e contribuiu com essa perspectiva ao defender dois cortes de juros neste ano. À tarde, uma nova ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, à China tirou fôlego do mercado acionário norte-americano.