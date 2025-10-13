PetroReconcavo conclui a venda de 50% para a Madacaru Energia em 7 concessões no RN

A PetroReconcavo informou que concluiu, em 10 de outubro, a transação de farm-out com a Mandacaru Energia referente à venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões detidas pela companhia no Rio Grande do Norte: Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio, no valor total de US$ 5 milhões, foi estruturado com o pagamento de 20% até a data de fechamento, 15% a serem pagos seis meses após esta data e o saldo remanescente, de 65% do montante será destinado ao longo de até dois anos, à contrapartida da PetroReconcavo em investimentos voltados ao desenvolvimento da produção das concessões.