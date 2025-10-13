Opep vê queda na produção de petróleo do Brasil em agosto, mas mantém previsão para 2025 e 2026

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de combustíveis líquidos do Brasil caiu 68 mil barris por dia (bpd) em agosto, a 4,7 milhões de bpd, afastando-se do nível recorde alcançado em julho, de 4,8 milhões de bpd. O resultado reflete a queda de mesma quantidade - 68 mil bpd - na produção brasileira total de petróleo em agosto, a 3,9 milhões de bpd, conforme relatório mensal divulgado hoje pelo cartel.

Apesar disso, a Opep manteve a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e no próximo. Em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep ainda projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd. Ambos os números seguem inalterados em relação a julho.