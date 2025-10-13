Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Opep vê queda na produção de petróleo do Brasil em agosto, mas mantém previsão para 2025 e 2026

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de combustíveis líquidos do Brasil caiu 68 mil barris por dia (bpd) em agosto, a 4,7 milhões de bpd, afastando-se do nível recorde alcançado em julho, de 4,8 milhões de bpd. O resultado reflete a queda de mesma quantidade - 68 mil bpd - na produção brasileira total de petróleo em agosto, a 3,9 milhões de bpd, conforme relatório mensal divulgado hoje pelo cartel.

Apesar disso, a Opep manteve a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e no próximo. Em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep ainda projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd. Ambos os números seguem inalterados em relação a julho.

O Brasil continua como um dos quatro países de fora da Opep que mais deverão impulsionar o avanço da oferta global de combustíveis líquidos em 2025 e em 2026, lista que inclui EUA, Canadá e Argentina.

Crescimento econômico

A Opep também manteve inalteradas suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos próximos dois anos. Segundo o relatório, o PIB do Brasil avançará 2,3% em 2025 e 2,5% em 2026, com riscos de baixa provocados pelo nível elevado das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelos desafios relacionados ao déficit fiscal.

O cartel também manteve previsão de que a inflação ficará elevada em torno de 5% em 2025. Considerando a ata de setembro do BC do Brasil, a Opep espera manutenção da taxa de juros Selic até pelo menos o final do primeiro semestre de 2026.

