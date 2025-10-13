Opep mantém projeções para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2025 e 2026

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2025, em 800 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 13. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir dos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina.

Para 2026, a Opep+ também reafirmou sua projeção de alta na oferta do petróleo fora do grupo, em 600 mil bpd.