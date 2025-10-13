Bessent: tarifa de 100% da China não precisa acontecer de fato; conversas foram reabertas

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em entrevista à Fox Business na manhã desta segunda-feira, 13, que a tarifa de 100% contra bens da China não precisa ser efetivada. Segundo ele, as linhas de conversas com autoridades chinesas foram reabertas e estão em andamento nesta semana, após a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira.

Bessent argumentou que a decisão de recolocar controles de exportação sobre bens de terras raras pode não ter vindo do presidente chinês, Xi Jinping, mas sim de uma ala mais rígida do governo chinês.