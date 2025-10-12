Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Ficamos chocados com decisão sem terras raras', diz JD Vance sobre negociações com a China

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, disse à Fox News que apesar do presidente Donald Trump valorizar a relação com a China, o governo está "chocado" com a decisão do governo chinês sobre terras raras.

"Podemos ter uma relação melhor, mas não se eles cortarem o acesso do mundo aos bens que produzem", afirmou.

Em sua visão, a China ter tanto controle sobre minerais críticos é a definição do que chamou de "emergência nacional".

Vance afirmou que Trump está aberto a tudo em relação à China e que o presidente vai perseguir interesses nacionais. "Será uma dança delicada entre China e EUA; tudo depende de resposta da China", disse.

Segundo o vice-presidente, se a China der uma resposta razoável, Trump também será razoável.

EUA China

