Presidente da Petrobras promete 'fazer ainda mais' pela Bahia e pelo Estaleiro Enseada

"Estamos retomando os investimentos na Bahia, depois de 8 anos sem que a Petrobras fizesse uma única encomenda para indústria naval. Vamos fazer ainda mais pela Bahia e pelo estaleiro Enseada, com entregas importantes além das que estamos divulgando hoje", disse a executiva. "Temos muito a fazer pela frente para a Petrobras dos próximos 70 anos", afirmou.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, prometeu nesta quinta-feira, 9, ampliar investimentos na Bahia e em estaleiros. A declaração foi feita na assinatura do contrato para a construção de seis novas embarcações do tipo ORSV (Oil Spill Response Vessel). Os barcos de apoio, especializados em atividades de controle de vazamentos em alto-mar, serão executados no Estaleiro Enseada, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, pela CMM Offshore Brasil (Compagnie Maritime Monégasque).

Magda reforçou a mensagem de que os barcos prometidos pela companhia estarão contratados ou em fase de contratação até o final do ano. "Prometemos encomendar 48 barcos de apoio, e não são pequenos, são grandes. Esses 48 barcos estarão contratados ou em contratação até o final deste ano, faltam 4. Estamos adiantados um ano", disse. "Os seis barcos de apoio serão produzidos aqui nesse estaleiro, gerando 5.400 postos de trabalho. Um investimento de R$ 2,6 bilhões nos próximos quatro anos. Vocês vão ver esse estaleiro, em breve, com uma nova cara", acrescentou.

Ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a executiva também assinou um protocolo de intenções com o governo da Bahia para avaliar a viabilidade de uso do canteiro de obras de São Roque do Paraguaçu.

O objetivo é usar o local como alternativa para o descomissionamento de plataformas flutuantes de produção de petróleo e gás. Atualmente sem utilização, o canteiro tem um cais com capacidade para atracação de embarcações do tipo FPSO e semissubmersíveis.

"Em princípio, será um descomissionamento parcial. Mas esperamos que vocês estejam preparados para que aqui se transforme numa nova plataforma a ser produzida aqui na Bahia", pontuou.