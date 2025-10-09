IPCA de setembro é o mais alto desde março, revela IBGE

A alta de 0,48% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em setembro foi o resultado mais elevado desde março de 2025, quando havia subido 0,56%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para meses de setembro, a taxa foi a mais alta desde 2021, quando o IPCA teve avanço de 1,16%.

Em setembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,44%. Em agosto de 2025, o IPCA registrou deflação de 0,11%.