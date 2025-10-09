Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BYD anuncia plano de produzir 600 mil carros por ano em fábrica inaugurada em Camaçari

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A BYD anunciou nesta quinta-feira, 9, o plano de chegar a uma capacidade de produção de 600 mil carros na fábrica inaugurada oficialmente nesta mesma data em Camaçari, na Bahia. A unidade arranca com capacidade instalada de 150 mil veículos por ano e já tinha, no projeto original, a previsão de chegar a 300 mil unidades numa segunda etapa.

Antes da cerimônia de inauguração, porém, o CEO da BYD, Wang Chuanfu, anunciou ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o compromisso de dobrar esse volume, para 600 mil automóveis.

A meta da BYD é ser uma das três maiores montadoras do País até 2028 e se tornar a número um até 2030.

Nesta quinta, a BYD inaugurou a linha que finaliza a produção dos carros que a marca importa parcialmente montados da China.

A cerimônia reuniu, além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano.

A fábrica, conforme informa a montadora, já emprega mais de 1,5 mil trabalhadores. A promessa é avançar gradualmente no uso de componentes nacionais dos automóveis.

Quando concluído, assegura a BYD, o complexo realizará a fabricação completa dos principais modelos da marca.

*O repórter viajou a convite da BYD

