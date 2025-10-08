Vallourec e Petrobras firmam contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre

A Vallourec é uma das principais fornecedoras de tubos de aço premium para a Petrobras, por onde escoa parte significativa da sua produção de óleo e gás.

A Vallourec e a Petrobras celebraram contrato de compra e venda de gás natural no âmbito do mercado livre, cujo fornecimento se iniciou em 1º de julho de 2025, reforçando a parceria estratégica de longa data entre as duas empresas, informou a Vallourec em nota. O insumo será destinado às unidades da Vallourec em Barreiro e Jeceaba, ambas em Minas Gerais.

"Agora, com a Petrobras como fornecedora de gás natural, a parceria se fortalece", disse a Vallourec. "A migração da Vallourec para o modelo de comercialização livre de gás natural simboliza um avanço estratégico na gestão da matriz energética da empresa. A nova modalidade proporciona maior autonomia, previsibilidade de custos e flexibilidade na escolha de fornecedores, além de contribuir para a competitividade e sustentabilidade das operações", afirmou o diretor-presidente da Vallourec South America, André Lacerda.

Segundo a empresa, o contrato reforça o papel da Petrobras como agente importante na expansão do mercado livre de gás no Brasil.

"Cada novo contrato assinado reafirma o compromisso da Petrobras de atendimento ao mercado nacional e o acerto das estratégias adotadas. Registramos no segundo trimestre deste ano um acréscimo de mais de 240% no número de clientes do mercado livre, resultando em um volume de gás natural superior a 6 milhões de m3/dia no segmento, com preços mais competitivos", destacou o gerente-executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassu.

A Petrobras quer expandir e consolidar a carteira de clientes no mercado livre de gás natural, e conta com mais de US$ 7 bilhões de investimentos previstos em novas infraestruturas de ofertas de gás natural no seu Plano Estratégico.