Instabilidade em pagamento de boletos: veja o que se sabe até agora

Usuários de bancos como Itaú, Nubank, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal enfrentaram dificuldades para realizar pagamentos e transferências desde a última segunda-feira, 6. As falhas atingiram principalmente o pagamento de boletos e o sistema Pix, afetando milhares de clientes em todo o país.

Falha sistêmica e explicação da causa da instabilidade A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou que a instabilidade no pagamento de boletos ocorreu devido a uma oscilação sistêmica no serviço. Segundo a entidade, o problema gerou lentidão e falhas temporárias nas operações de diversas instituições financeiras. De acordo com a Febraban, a causa da instabilidade está relacionada a uma falha na Núclea, empresa responsável pela infraestrutura de pagamentos entre instituições financeiras.

Como todos os boletos emitidos no país passam por esse sistema, a pane acabou afetando múltiplos bancos simultaneamente. A falha também coincidiu com o quinto dia útil do mês, quando há aumento significativo de acessos para pagamento de contas, transferências e quitação de boletos, o que pode ter agravado os efeitos da sobrecarga.

O que disseram os bancos afetados O Itaú Unibanco reconheceu a instabilidade “pontual” e informou que o problema impactou “uma parcela de clientes”. O banco afirmou que “atua para normalizar as operações o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”. A instituição comunicou que o sistema foi 100% restabelecido por volta das 19h40 de segunda-feira, 6. O Bradesco afirmou que o aplicativo “funciona normalmente”, mas admitiu que “alguns serviços podem apresentar instabilidades por origens externas”.