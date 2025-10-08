Instabilidade em pagamento de boletos: veja o que se sabe até agora

Bancos têm instabilidade em pagamento de boletos; veja o que se sabe até agoraNubank, Itaú, Bradesco e outros bancos apresentaram falhas no pagamento de boletos e Pix desde segunda, 6. Saiba o que causou a instabilidade e quando foi resolvida
Usuários de bancos como Itaú, Nubank, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal enfrentaram dificuldades para realizar pagamentos e transferências desde a última segunda-feira, 6.
As falhas atingiram principalmente o pagamento de boletos e o sistema Pix, afetando milhares de clientes em todo o país.
Conforme o site Downdetector, que monitora reclamações de serviços online, as notificações de erro começaram a aumentar por volta das 11 horas e se intensificaram no período da tarde, atingindo o pico de relatos perto das 18h.
Na plataforma, o Nubank, o Itaú e o Bradesco registraram mais de 5 mil notificações nas últimas 48 horas.
Até a noite de terça-feira, 7, alguns usuários ainda relatavam lentidão nos aplicativos, embora os serviços principais já estivessem restabelecidos.
Falha sistêmica e explicação da causa da instabilidade
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou que a instabilidade no pagamento de boletos ocorreu devido a uma oscilação sistêmica no serviço.
Segundo a entidade, o problema gerou lentidão e falhas temporárias nas operações de diversas instituições financeiras.
De acordo com a Febraban, a causa da instabilidade está relacionada a uma falha na Núclea, empresa responsável pela infraestrutura de pagamentos entre instituições financeiras.
Como todos os boletos emitidos no país passam por esse sistema, a pane acabou afetando múltiplos bancos simultaneamente.
A falha também coincidiu com o quinto dia útil do mês, quando há aumento significativo de acessos para pagamento de contas, transferências e quitação de boletos, o que pode ter agravado os efeitos da sobrecarga.
O que disseram os bancos afetados
O Itaú Unibanco reconheceu a instabilidade “pontual” e informou que o problema impactou “uma parcela de clientes”.
O banco afirmou que “atua para normalizar as operações o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”. A instituição comunicou que o sistema foi 100% restabelecido por volta das 19h40 de segunda-feira, 6.
O Bradesco afirmou que o aplicativo “funciona normalmente”, mas admitiu que “alguns serviços podem apresentar instabilidades por origens externas”.
Já o Nubank e o Santander não divulgaram posicionamentos oficiais até o fechamento da matéria, mas usuários relataram dificuldades para realizar pagamentos, login e transações via Pix durante o mesmo período.
Pix e boletos também apresentaram lentidão
Além dos aplicativos bancários, outros meios de pagamento, como o Pix e a compensação de boletos, também apresentaram falhas.
Segundo a Febraban, a instabilidade na Núclea provocou intermitências nas transações, com pagamentos demorando mais tempo para serem processados ou retornando mensagens de erro.
Usuários relataram que o sistema Pix ficou instável durante toda a tarde de segunda, com mensagens de “falha na transferência” e “transação não concluída”.
Situação atual dos bancos nesta quarta-feira
Na manhã desta quarta-feira, 8 de outubro, os principais serviços bancários já funcionam normalmente, de acordo com as instituições.
Entretanto, o Downdetector ainda registra reclamações isoladas de lentidão, especialmente relacionadas à atualização de boletos e ao uso do Pix.
A Febraban afirmou que continua monitorando o sistema de pagamentos para evitar novas falhas e garantir estabilidade nas transações entre bancos.