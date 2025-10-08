Instabilidade em pagamento de boletos: veja o que se sabe até agora

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nubank, Itaú, Bradesco e outros bancos apresentaram falhas no pagamento de boletos e Pix desde segunda, 6. Saiba o que causou a instabilidade e quando foi resolvida
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

Usuários de bancos como Itaú, Nubank, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal enfrentaram dificuldades para realizar pagamentos e transferências desde a última segunda-feira, 6.

As falhas atingiram principalmente o pagamento de boletos e o sistema Pix, afetando milhares de clientes em todo o país.

Conforme o site Downdetector, que monitora reclamações de serviços online, as notificações de erro começaram a aumentar por volta das 11 horas e se intensificaram no período da tarde, atingindo o pico de relatos perto das 18h.

Na plataforma, o Nubank, o Itaú e o Bradesco registraram mais de 5 mil notificações nas últimas 48 horas.

Até a noite de terça-feira, 7, alguns usuários ainda relatavam lentidão nos aplicativos, embora os serviços principais já estivessem restabelecidos.

Falha sistêmica e explicação da causa da instabilidade

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou que a instabilidade no pagamento de boletos ocorreu devido a uma oscilação sistêmica no serviço.

Segundo a entidade, o problema gerou lentidão e falhas temporárias nas operações de diversas instituições financeiras.

De acordo com a Febraban, a causa da instabilidade está relacionada a uma falha na Núclea, empresa responsável pela infraestrutura de pagamentos entre instituições financeiras.

Como todos os boletos emitidos no país passam por esse sistema, a pane acabou afetando múltiplos bancos simultaneamente.

A falha também coincidiu com o quinto dia útil do mês, quando há aumento significativo de acessos para pagamento de contas, transferências e quitação de boletos, o que pode ter agravado os efeitos da sobrecarga.

O que disseram os bancos afetados

O Itaú Unibanco reconheceu a instabilidade “pontual” e informou que o problema impactou “uma parcela de clientes”. 

O banco afirmou que “atua para normalizar as operações o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”. A instituição comunicou que o sistema foi 100% restabelecido por volta das 19h40 de segunda-feira, 6.

O Bradesco afirmou que o aplicativo “funciona normalmente”, mas admitiu que “alguns serviços podem apresentar instabilidades por origens externas”.

Já o Nubank e o Santander não divulgaram posicionamentos oficiais até o fechamento da matéria, mas usuários relataram dificuldades para realizar pagamentos, login e transações via Pix durante o mesmo período.

Pix e boletos também apresentaram lentidão

Além dos aplicativos bancários, outros meios de pagamento, como o Pix e a compensação de boletos, também apresentaram falhas.

Segundo a Febraban, a instabilidade na Núclea provocou intermitências nas transações, com pagamentos demorando mais tempo para serem processados ou retornando mensagens de erro.

Usuários relataram que o sistema Pix ficou instável durante toda a tarde de segunda, com mensagens de “falha na transferência” e “transação não concluída”.

Situação atual dos bancos nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 8 de outubro, os principais serviços bancários já funcionam normalmente, de acordo com as instituições.

Entretanto, o Downdetector ainda registra reclamações isoladas de lentidão, especialmente relacionadas à atualização de boletos e ao uso do Pix.

A Febraban afirmou que continua monitorando o sistema de pagamentos para evitar novas falhas e garantir estabilidade nas transações entre bancos.

