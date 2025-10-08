Fluxo cambial total em setembro (preliminar) é negativo em US$ 223 milhões, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 223 milhões em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,308 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 780 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 56,450 bilhões e vendas no total de US$ 57,230 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.