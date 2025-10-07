Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Vamos aguardar um pouquinho', diz Alckmin, sobre próximos passos em relação aos EUA

Autor Agência Estado
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 7, que é preciso aguardar ainda para haver novos passos na relação com os Estados Unidos depois do telefonema entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Vamos aguardar um pouquinho. O telefonema do presidente Lula e do presidente Trump foi ontem, foi muito bom, vamos aguardar agora os próximos passos", afirmou Alckmin, depois de uma reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve haver conversas em nível ministerial antes de um encontro presencial entre os presidentes.

Segundo ele, pode haver espaço para um encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, durante sua viagem aos EUA na próxima semana.

