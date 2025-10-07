DoE eleva expectativa de preço do petróleo Brent para 2025, mas ainda prevê queda para 2026

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos elevou marginalmente a previsão dos preços do petróleo Brent para 2025, mas ainda manteve a projeção de queda para os valores em 2026, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, em inglês), divulgado nesta terça-feira.

O DoE prevê que o barril do Brent ficará em US$ 69 na média de 2025, ligeiramente maior do que os US$ 67 previstos anteriormente, antes de arrefecer para US$ 52 em 2026 - acima dos US$ 51 do último relatório.