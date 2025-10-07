Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DoE eleva expectativa de preço do petróleo Brent para 2025, mas ainda prevê queda para 2026

Autor Agência Estado
O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos elevou marginalmente a previsão dos preços do petróleo Brent para 2025, mas ainda manteve a projeção de queda para os valores em 2026, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, em inglês), divulgado nesta terça-feira.

O DoE prevê que o barril do Brent ficará em US$ 69 na média de 2025, ligeiramente maior do que os US$ 67 previstos anteriormente, antes de arrefecer para US$ 52 em 2026 - acima dos US$ 51 do último relatório.

"Esperamos que os estoques globais de petróleo aumentem até 2026, exercendo pressão significativa sobre os preços do petróleo nos próximos meses. Prevemos que o preço do petróleo bruto Brent cairá para uma média de US$ 62 por barril no quarto trimestre de 2025 e US$ 52 por barril em 2026", afirma o DoE.

O Departamento também cita que o crescimento da produção global de combustíveis líquidos é liderado por países fora da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), onde a produção deve aumentar 2,0 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 700 mil bpd em 2026. "Esperamos que a produção da Opep+ permaneça abaixo das metas anunciadas, impedindo que o acúmulo de estoques acelere muito rapidamente e limitando a queda dos preços do petróleo", acrescenta.

