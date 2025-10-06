Imposto de Renda: Senadores esperam que Alcolumbre dê pontapé inicial do projeto nesta terça

A expectativa é que ele indique um calendário e quem será o relator do projeto. Renan Calheiros (MDB-AL) é tido como cotado para o posto e é visto com bons olhos por governistas, mas ainda não houve definição sobre sua indicação.

Senadores esperam que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), dê nesta terça-feira, 7, o primeiro passo na tramitação para o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, segundo apurou o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Aprovado por unanimidade na Câmara na semana passada, o texto não consta na pauta do Senado para esta semana.

O plenário deve terminar a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza a liberação de recursos da medida provisória de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Mesmo fora da pauta, o projeto do imposto de renda tende a ter tramitação rápida no Senado.

Enviado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março deste ano, o projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil.

Ainda na Comissão Especial que aprovou o projeto, no fim do primeiro semestre, o relator fez alterações significativas no texto, ampliando os descontos sobre rendas que superarem R$ 5 mil, até o limite de R$ 7.350, em uma espécie de transição. Contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 7.350 não terão redução no imposto devido.