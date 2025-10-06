Bolsas da Europa fecham sem sinal único; Paris cai mais de 1% após reúncia de premiê da França

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta segunda-feira, 6, e a bolsa de Paris teve forte baixa, após inesperada renúncia do primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu. Ainda que o setor bancário tenha pesado, as ações de fabricantes de chips avançaram após a Advanced Micro Devices (AMD) e a OpenAI anunciarem parceria para construção de data centers.

Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,10%, a 9.481,77 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,07%, nos 24.396,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,28%, a 7.978,43 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,23%, a 43.159,08 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,28%, a 15.556,57 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,88%, a 8.186,05 pontos. As cotações são preliminares.