Emae: debêntures de controlador, garantidas por ações da empresa, tiveram vencimento antecipado

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Após ter sido alvo de notícias neste domingo sobre negociações envolvendo a troca de seu controle acionário, envolvendo Sabesp, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), até agora controlada pela Phoenix Água e Energia, informou na tarde deste domingo, 05, ter recebido uma notificação Vórtx sobre o vencimento antecipado de debêntures emitidas pela Phoenix, garantidas por ações de emissão da EMAE.

A Vórtx é agente fiduciário das debêntures emitidas pela Phoenix, que detém 75,80% das ações ordinárias, correspondentes a 30,29% do capital total da EMAE.

Na prática, foi esse vencimento antecipado de debêntures que levou o credor a negociar a venda das ações do bloco de controle da EMAE para a Sabesp, conforme anunciado hoje pela empresa de saneamento paulista. Paralelamente, a Sabesp também negociou a compra de 66,8% das ações preferenciais da empresa até agora detidas pela Eletrobras.

Em fato relevante divulgado a mercado, a EMAE afirma que não participou das negociações ou transações anunciadas, e apenas tomou conhecimento das operações por meio das divulgações feitas pela Sabesp e pela Eletrobras, bem como sua repercussão na imprensa.

"A Companhia informa que suas operações seguem normalmente e entrou em contato

com a Phoenix para obter maiores informações a respeito", acrescentou.

