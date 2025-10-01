Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taiwan rejeita ideia de transferir mais produção de chips aos EUA

Taiwan rejeita ideia de transferir mais produção de chips aos EUA

Agência Estado
Agência Estado Autor
A principal representante comercial de Taiwan rejeitou a ideia de que a ilha transfira mais de sua produção de chips para os EUA, em meio à disputa tarifária com Washington.

A vice-primeira-ministra taiwanesa, Cheng Li-Chiun, disse em comunicado nesta quarta-feira que sua equipe de negociadores "não se comprometeu nem se comprometerá a dividir a produção de semicondutores em 50-50 com os EUA".

A declaração veio após o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, dizer em entrevista à NewsNation, publicada no fim de semana, que ele havia feito essa proposta.

"Meu objetivo, e o objetivo deste governo, é trazer a fabricação de chips significativamente para o país - precisamos fabricar nossos próprios chips", disse Lutnick.

Dividir a produção divergiria da atual postura de colaboração e investimento na cadeia de suprimentos entre os dois lados, disse Cheng, após a conclusão de uma nova rodada de negociações comerciais em Washington.

Taiwan paga tarifa de 20% sobre exportações aos EUA, além de outra taxa aplicada a todos os chips fabricados no exterior. O presidente Donald Trump prometeu isenções da tarifa de chips a empresas que se comprometerem a produzir nos EUA.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), maior fabricante de chips por contrato do mundo, já se comprometeu a investir US$ 165 bilhões em fábricas de chips nos EUA, o que, segundo autoridades taiwanesas, a isenta da tarifa.

A ação da TSMC fechou em alta de 1,53% em Taiwan nesta quarta-feira, depois de chegar a subir até 3,4% durante o pregão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

