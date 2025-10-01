Taiwan rejeita ideia de transferir mais produção de chips aos EUA

A principal representante comercial de Taiwan rejeitou a ideia de que a ilha transfira mais de sua produção de chips para os EUA, em meio à disputa tarifária com Washington. A vice-primeira-ministra taiwanesa, Cheng Li-Chiun, disse em comunicado nesta quarta-feira que sua equipe de negociadores "não se comprometeu nem se comprometerá a dividir a produção de semicondutores em 50-50 com os EUA".

A declaração veio após o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, dizer em entrevista à NewsNation, publicada no fim de semana, que ele havia feito essa proposta. "Meu objetivo, e o objetivo deste governo, é trazer a fabricação de chips significativamente para o país - precisamos fabricar nossos próprios chips", disse Lutnick. Dividir a produção divergiria da atual postura de colaboração e investimento na cadeia de suprimentos entre os dois lados, disse Cheng, após a conclusão de uma nova rodada de negociações comerciais em Washington. Taiwan paga tarifa de 20% sobre exportações aos EUA, além de outra taxa aplicada a todos os chips fabricados no exterior. O presidente Donald Trump prometeu isenções da tarifa de chips a empresas que se comprometerem a produzir nos EUA.