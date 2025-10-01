Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preocupação sobre votação da reforma do IR eleva taxas futuras

Preocupação sobre votação da reforma do IR eleva taxas futuras

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sob um jogo de forças entre o alívio proporcionado pelo exterior e a maior apreensão sobre o quadro fiscal doméstico, os juros futuros exibiram alta modesta no pregão desta quarta-feira. Os vencimentos intermediários e longos registraram elevação um pouco maior, chegando a tocar máximas intradiárias nos vértices a partir de janeiro de 2031 na segunda etapa da sessão, enquanto os trechos mais curtos operaram praticamente estáveis.

As preocupações em relação ao risco fiscal, que voltaram à cena com a votação do projeto de reforma do Imposto de Renda no Congresso, ditaram a dinâmica da curva a termo na sessão. O mercado local de renda fixa caminhou na contramão da firme queda dos rendimentos dos Treasuries, após dados que mostraram enfraquecimento do mercado de trabalho americano e tendo como pano de fundo o primeiro dia de shutdown do governo dos EUA.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 14,044% no ajuste anterior a 14,050%. O DI para janeiro de 2028 subiu de 13,339% no ajuste de terça-feira para 13,375%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,255%, vindo de 13,215% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2031 avançou de 13,416% no ajuste precedente para 13,440%.

"Sem esses fatores domésticos, estaríamos vendo as taxas futuras recuando aqui. Estamos na contramão do movimento externo, onde os Treasuries mostraram recuo até importante", avalia Luciano Rostagno, estrategista-chefe da EPS Investimentos. O mercado, diz Rostagno, está receoso de que o legislativo não aprove medidas de compensação para contrabalançar a ampliação da isenção do IR para aqueles que ganham até R$ 5 mil. A falta de medidas que traz perspectiva de piora para as contas públicas, diz Rostagno.

"Uma pesquisa do PoderData mostrou aumento na taxa de aprovação do governo Lula, o que também traz um pouco de preocupação para os investidores", acrescenta Rostagno, devido à perspectiva de que a dívida pública siga em trajetória de elevação em eventual reeleição do presidente em 2026.

Do lado dos indicadores, foi divulgado hoje o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria de transformação, que caiu de 47,7 pontos em agosto para 46,5 pontos em setembro, segundo a S&P Global. Leituras inferiores a 50 pontos sinalizam declínio na atividade.

Já o Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,5 ponto em setembro, para 89,9 pontos, na série com ajuste sazonal, após três meses de quedas. Calculado pelo FGV/Ibre, o indicador agrega os resultados dos setores da indústria, construção, comércio e serviços. Para os economistas Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, do Santander, apesar do desempenho positivo, o número atual não apagou totalmente a tendência negativa observada nas leituras anteriores. O saldo negativo dos últimos quatro meses reflete o efeito do aperto monetário e é consistente com desaceleração do crescimento no segundo semestre de 2025, avaliam.

Em relatório publicado hoje, os economistas do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) apontam que a perda de fôlego da atividade, a convergência da inflação à meta e uma taxa de câmbio mais valorizada devem permitir que a Selic seja reduzida a 11% até o fim de 2026. Mas os cortes começariam apenas no primeiro trimestre do próximo ano.

Segundo Rostagno, da EPS, o mercado segue operando sob a percepção de que o Banco Central vai manter a Selic em 15% por período prolongado após a ata do Copom e o Relatório de Política Monetária , o que confere certa rigidez às taxas curtas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar