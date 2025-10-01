PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 49,1 em setembro

O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 49,1 em setembro, ante 48,7 em agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 1º de outubro.

O resultado de setembro, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,3.