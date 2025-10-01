Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Período úmido pode atrasar, mas sistema elétrico está preparado para garantir abastecimento

Autor Agência Estado
O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Marcio Rae, já trabalha com a possibilidade do período úmido este ano ter um mês de atraso, passando de outubro para novembro. Mas garante que, mesmo que isso ocorra, o Sistema Interligado Nacional (SIN) está preparado para abastecer o País com tranquilidade.

Até o momento, destacou Rae, não existe discussão sobre a implantação do horário de verão este ano, "mas a gente já está enxergando uma condição favorável de umidade, e a nossa expectativa é que transcorra essa transição (do período seco para o chuvoso) dentro de uma normalidade", afirmou Rae após o 1º Prêmio ONS de Qualidade na Operação. "O sistema está preparado para garantir o atendimento seguro, confiável, mesmo numa situação de atraso na entrada do período úmido", acrescentou.

Normalmente, o período seco no Brasil começa em abril e termina entre a segunda quinzena de outubro e o início de novembro. Como a expectativa é de um atraso maior do que o normal, o ONS vem tomando medidas como a estocagem de água dos reservatórios das hidrelétricas em pontos estratégicos do SIN como, por exemplo, a água estocada na hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do País, localizada no rio Tocantins, no Pará.

Curtailment

Presente no evento, o diretor de operação do ONS, Christiano Vieira, informou que dentro de um mês deve ficar pronta a análise sobre uma solução para amenizar o curtailment (cortes de geração), que tem trazido prejuízo para os operadores de energia renovável. Segundo ele, na terça-feira, 30, uma reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado sobre o tema reuniu 16 agentes do setor, "a maior reunião já realizada", informou Vieira.

"A gente agora vai trabalhar com a Aneel e com a EPE para tentar achar uma solução a nível de bateria, a nível de transmissão, e a questão regulatória, que hoje é a questão mais importante. A Aneel está estudando uma alternativa para poder minimizar essa questão do curtailment, não só em uma área, mas em uma área maior", informou Vieira.

De acordo com o diretor, será criada uma regulação específica que permita ao ONS solicitar o corte de geração (Plano Emergencial de Corte de Geração de Distribuição) às distribuidoras para mitigar os riscos crescentes diante do aumento acelerado da micro e mini geração distribuída (MMGD). O texto, porém, ainda deverá passar pelo Congresso, explicou.

O objetivo é atingir as usinas classificadas como tipo III, que não possuem programação nem despacho centralizados e, por este motivo, não possuem relacionamento operacional com o ONS, como as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e a geração distribuída.

"A gente então está dependendo agora desta regulação junto aos distribuidores, às distribuidoras, para que a gente possa poder ter o controle dessa energia. E a tendência é cada vez crescer mais. Então, a gente está bem preocupado", alertou Vieira.

