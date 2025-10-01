Período úmido pode atrasar, mas sistema elétrico está preparado para garantir abastecimento

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Marcio Rae, já trabalha com a possibilidade do período úmido este ano ter um mês de atraso, passando de outubro para novembro. Mas garante que, mesmo que isso ocorra, o Sistema Interligado Nacional (SIN) está preparado para abastecer o País com tranquilidade. Até o momento, destacou Rae, não existe discussão sobre a implantação do horário de verão este ano, "mas a gente já está enxergando uma condição favorável de umidade, e a nossa expectativa é que transcorra essa transição (do período seco para o chuvoso) dentro de uma normalidade", afirmou Rae após o 1º Prêmio ONS de Qualidade na Operação. "O sistema está preparado para garantir o atendimento seguro, confiável, mesmo numa situação de atraso na entrada do período úmido", acrescentou.

Normalmente, o período seco no Brasil começa em abril e termina entre a segunda quinzena de outubro e o início de novembro. Como a expectativa é de um atraso maior do que o normal, o ONS vem tomando medidas como a estocagem de água dos reservatórios das hidrelétricas em pontos estratégicos do SIN como, por exemplo, a água estocada na hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do País, localizada no rio Tocantins, no Pará. Curtailment Presente no evento, o diretor de operação do ONS, Christiano Vieira, informou que dentro de um mês deve ficar pronta a análise sobre uma solução para amenizar o curtailment (cortes de geração), que tem trazido prejuízo para os operadores de energia renovável. Segundo ele, na terça-feira, 30, uma reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado sobre o tema reuniu 16 agentes do setor, "a maior reunião já realizada", informou Vieira. "A gente agora vai trabalhar com a Aneel e com a EPE para tentar achar uma solução a nível de bateria, a nível de transmissão, e a questão regulatória, que hoje é a questão mais importante. A Aneel está estudando uma alternativa para poder minimizar essa questão do curtailment, não só em uma área, mas em uma área maior", informou Vieira.