Governo quer usar Fundo da Marinha Mercante para projetos ferroviários, diz Costa Filho

Autor Agência Estado
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que o governo estuda utilizar recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para financiar projetos ferroviários que estejam localizados em áreas de influência de portos, as chamadas poligonais. A proposta está em fase de elaboração e deve ser apresentada à Casa Civil.

De acordo com o ministro, a medida tem como objetivo superar o histórico desafio de integração entre portos e ferrovias. "Estamos trabalhando a possibilidade de crédito do Fundo da Marinha Mercante para projetos ferroviários que estão na poligonal. Tudo isso vai fortalecer o setor portuário e o setor de navegação", disse a jornalistas após o evento Brasil nos Trilhos, realizado pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).

Costa Filho destacou que o FMM já destinou quase R$ 25 bilhões em crédito para a navegação e outros R$ 10 bilhões para o setor portuário, mas ainda dispõe de recursos suficientes para apoiar também projetos ferroviários vinculados aos portos.

"É uma complementaridade muito estratégica. Precisamos da autorização para incorporar projetos ferroviários à possibilidade de acessar esse crédito", afirmou o ministro.

Segundo ele, a iniciativa poderá estimular a expansão de ferrovias conectadas a portos brasileiros, ampliando a eficiência logística do País.

