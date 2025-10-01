Governo quer usar Fundo da Marinha Mercante para projetos ferroviários, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que o governo estuda utilizar recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para financiar projetos ferroviários que estejam localizados em áreas de influência de portos, as chamadas poligonais. A proposta está em fase de elaboração e deve ser apresentada à Casa Civil.

De acordo com o ministro, a medida tem como objetivo superar o histórico desafio de integração entre portos e ferrovias. "Estamos trabalhando a possibilidade de crédito do Fundo da Marinha Mercante para projetos ferroviários que estão na poligonal. Tudo isso vai fortalecer o setor portuário e o setor de navegação", disse a jornalistas após o evento Brasil nos Trilhos, realizado pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).