Confiança empresarial sobe 0,5 ponto em setembro ante agosto, para 89,9 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) avançou 0,5 ponto em setembro, para 89,9 pontos, na série com ajuste sazonal, após três meses de quedas.

"A alta da confiança em setembro é um sinal positivo embora insuficiente para indicar o fim da tendência de queda iniciada em junho. O avanço do componente de situação atual sugere uma reavaliação do nível de atividade e da percepção de incerteza econômica registrada nos meses anteriores. Em contrapartida, os indicadores de expectativas permanecem em trajetória declinante, refletindo pessimismo para os próximos três meses, com alguma melhora no horizonte de seis meses", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.