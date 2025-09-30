Galípolo é escolhido em lista da revista 'Time' de lideranças globais em ascensão

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi escolhido como uma das principais lideranças globais em ascensão pela revista norte-americana Time. Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next", com um breve perfil assinado pela ex-vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath.

"Gabriel Galípolo me dá esperança de que a liderança ponderada e baseada em princípios ainda esteja viva - mesmo nestes tempos turbulentos", diz o texto. "O mundo precisa de mais bons exemplos, e Gabriel nos mostra que um formulador de políticas progressista não tem de ser populista. Ele é um ativo incrível para o mundo da política econômica."