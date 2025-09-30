Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade aprova união de duas das maiores distribuidoras de insumos farmacêuticos do País

Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta terça-feira a aquisição da Gemini Indústria de Insumos Farmacêuticos pela SM Empreendimentos, integrante do Grupo Fagron. A operação, que foi notificada ao Cade em dezembro de 2024, une duas das maiores distribuidoras de insumos farmacêuticos do País.

Além da aquisição do controle integral da Gemini, a operação envolve, indiretamente, a subsidiária Lepuge, que, em conjunto com a Gemini, constituem a Purifarma.

O Grupo Fagron atua principalmente no mercado nacional de distribuição de insumos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, fitoterápicos e veterinários para farmácias de manipulação, para as indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia/suplementos e veterinária e para órgãos públicos, além de vendas de artigos EPI para uso laboratorial e distribuição de embalagens de vidro e plástico e acessórios relacionados para diversos tipos de clientes. A Purifarma atua nos mesmos segmentos de mercado que a Gemini.

Preliminarmente, a Superintendência-Geral (SG) do Cade, instância técnica do órgão antitruste, havia recomendado a rejeição da operação, apontando riscos de aumento significativo de concentração e redução da rivalidade.

A SG apontou que o mercado farmacêutico está em processo de concentração e de dominância por poucos grupos de grande porte.

Ainda assim, o relator em plenário, conselheiro Carlos Jacques, considerou que a aprovação da operação seria possível, mas condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC). O compromisso prevê, entre outras medidas, o desinvestimento de ativos logísticos e compromissos comportamentais.

"O acordo impõe salvaguardas essenciais para preservar a rivalidade e mitigar potenciais efeitos anticoncorrenciais, mantendo condições adequadas de concorrência", afirmou Jacques.

Por unanimidade, o tribunal do Cade seguiu o voto do conselheiro relator e aprovou a operação mediante a celebração do acordo.

