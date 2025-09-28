CNI anuncia quatro escritórios para promover indústria brasileira no Exterior

As outras unidades ficarão em Xangai, na China; Munique, na Alemanha; além de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban , anunciou a abertura de quatro escritórios de representação para promover os interesses da indústria brasileira no Exterior, incluindo uma unidade em Nova York, nos Estados.

Segundo comunicado da entidade, “o objetivo da iniciativa é ampliar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, conectando a indústria nacional a oportunidades de negócios, investimentos e inovação”, bem como “apoiar empresas brasileiras no acesso a mercados externos e vão promover investimentos estrangeiros no Brasil”.

Na ocasião do anúncio, Ricardo Alban, também disse que o setor espera com entusiasmo o possível encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora avalie que será longa a renegociação do tarifaço, que atingiu o Brasil com tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos exportados para aquele País .

“Torcemos pela aproximação entre Brasil e EUA, mas o caminho é longo”, avaliou Alban.