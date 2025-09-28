Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNI anuncia quatro escritórios para promover indústria brasileira no Exterior

CNI anuncia quatro escritórios para promover indústria brasileira no Exterior

Unidades ficarão nos Estados Unidos, China, Alemanha e Emirados Árabes Unidos
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, anunciou a abertura de quatro escritórios de representação para promover os interesses da indústria brasileira no Exterior, incluindo uma unidade em Nova York, nos Estados.

As outras unidades ficarão em Xangai, na China; Munique, na Alemanha; além de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Leia mais

Segundo comunicado da entidade, “o objetivo da iniciativa é ampliar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, conectando a indústria nacional a oportunidades de negócios, investimentos e inovação”, bem como “apoiar empresas brasileiras no acesso a mercados externos e vão promover investimentos estrangeiros no Brasil”.

Na ocasião do anúncio, Ricardo Alban, também disse que o setor espera com entusiasmo o possível encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora avalie que será longa a renegociação do tarifaço, que atingiu o Brasil com tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos exportados para aquele País .

“Torcemos pela aproximação entre Brasil e EUA, mas o caminho é longo”, avaliou Alban.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar