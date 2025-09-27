Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu ser necessário fazer uma reforma tributária sobre consumo. "Nós estávamos no caos tributário. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários, o nosso estava entre os 10 piores. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto. Colocando o IVA, nós vamos saltar várias posições", afirmou Haddad durante o podcast 3 irmãos.

"Se eu não começo pelo IVA, não consigo abaixar os tributos nunca. O IVA desonera investimentos, desonera a exportação, nivela os tributos intersetoriais, acaba com a guerra fiscal entre os Estados, diminui a sonegação, aumenta a base de arrecadação. Depois do IVA eu vou conseguir saber exatamente a alíquota sobre o consumo e sobre a renda", afirmou Haddad, lembrando que isso pode trazer um equilíbrio fiscal entre o consumo e a renda.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar