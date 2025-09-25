IPCA-15 de setembro é mais alto para o mês desde 2021

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de setembro (0,48%), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o maior para o mês desde o ano de 2021, quando foi registrada uma alta de 1,14%.

O IPCA-15 de setembro também é o mais alto desde março de 2025, quando o indicador variou 0,64%.