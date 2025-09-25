Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escolhido para Conselho da Fiesp, Campos Neto diz ver crescimento sustentável só com sacrifício

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto disse que é preciso encontrar soluções privadas a problemas públicos, e defendeu uma grande reforma fiscal do lado dos gastos ao participar nesta quinta-feira, 25, da primeira reunião de trabalho da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que tomará posse em janeiro. Campos Neto aceitou o convite de Paulo Skaf, que vai suceder Josué Gomes da Silva no comando da Fiesp, para presidir o Conselho Superior de Economia da entidade. Após defender uma coordenação entre o governo e o Congresso em torno de medidas que, embora duras e impopulares, são necessárias, Campos Neto destacou que quanto mais rápido o País fizer o ajuste fiscal, menor será o custo à sociedade.

"Só entraremos em um ciclo de crescimento sustentável com sacrifício", disse o ex-presidente do BC, acrescentando, diante de empresários da indústria, que é importante o setor produtivo estar aberto a esse debate.

Ele observou que estímulos à demanda são tentadores e geram impacto positivo à atividade no curto prazo, mas também deixam uma conta de produtividade grande no longo prazo. "Precisamos pensar em projetos de longo prazo, achar soluções privadas a problemas públicos", afirmou Campos Neto.

Ele disse que passou muito tempo nos últimos dez anos pensando em soluções ao Brasil. Hoje, emendou, é difícil pensar em caminhos ao País sem refletir sobre o contexto global, já que o mundo se endividou muito na pandemia, levando a um quadro de juros altos e divida elevada em vários governos, incluindo os Estados Unidos. Esse ambiente, frisou, retira liquidez do setor privado.

Conforme Campos Neto, a maioria dos países têm tentado equilibrar as contas públicas com aumento de impostos, o que aponta para menor produtividade, já prejudicada pela tendência de envelhecimento da população.

