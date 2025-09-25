Escolhido para Conselho da Fiesp, Campos Neto diz ver crescimento sustentável só com sacrifício

O ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto disse que é preciso encontrar soluções privadas a problemas públicos, e defendeu uma grande reforma fiscal do lado dos gastos ao participar nesta quinta-feira, 25, da primeira reunião de trabalho da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que tomará posse em janeiro. Campos Neto aceitou o convite de Paulo Skaf, que vai suceder Josué Gomes da Silva no comando da Fiesp, para presidir o Conselho Superior de Economia da entidade. Após defender uma coordenação entre o governo e o Congresso em torno de medidas que, embora duras e impopulares, são necessárias, Campos Neto destacou que quanto mais rápido o País fizer o ajuste fiscal, menor será o custo à sociedade.

"Só entraremos em um ciclo de crescimento sustentável com sacrifício", disse o ex-presidente do BC, acrescentando, diante de empresários da indústria, que é importante o setor produtivo estar aberto a esse debate.