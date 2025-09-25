Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China coloca empresas dos EUA em listas de controle de exportação e de entidades não confiáveis

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Ministério do Comércio da China disse nesta quinta-feira (25) que as empresas americanas Huntington Ingalls Industries, Planate Management Group e Global Dimensions foram colocadas em sua lista de controle de exportação. A medida impede exportações chinesas de itens de uso dual, como bens, software e tecnologia que podem ser usados para fins civis e militares, para essas empresas.

Ainda, o ministério afirmou que adicionou outras três empresas dos EUA - Saronic Technologies, Aerkomm e Oceaneering International - à sua lista de entidades não confiáveis. As companhias nesta lista estão proibidas de se envolverem em atividades de importação e exportação com a China e impedidas de fazer novos investimentos no país. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

China EUA empresas

