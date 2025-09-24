Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas de moradias novas nos EUA sobem 20,5% em agosto ante julho

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiu 20,5% em agosto ante julho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 800 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 24. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas tiveram alta de 15,4% em agosto.

O dado de vendas de julho foi revisado de 652 mil unidades para 664 mil unidades.

