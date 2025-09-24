Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado adia para semana que vem votação de destaques de projeto para viabilizar MP do tarifaço

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Plenário do Senado Federal adiou, para a próxima semana, a votação de três destaques feitos pelo PL e pelo Podemos ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza a medida provisória (MP) do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. O texto-base da proposta foi aprovado na tarde desta quarta-feira, 24.

O adiamento veio pelo quórum baixo e por um pedido do líder interino do governo, Rogério Carvalho (PT-BA), para que a Casa aguardasse a presença do autor do texto, Jaques Wagner (PT-BA), que está de licença médica para se recuperar de uma cirurgia ortopédica.

Também foi questionado o quórum para a votação dos destaques. Ao todo, 64 dos 81 senadores votaram pelo texto-base. Para garantir quórum, ele decidiu postergar a conclusão da votação.

Logo após questionar os senadores sobre a possibilidade de adiamento da votação dos destaques, Alcolumbre foi interpelado pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que defendeu a presença física dos senadores em votações no plenário, a não ser exceções de praxe.

Alcolumbre destacou que, sob sua gestão atual, o Senado somente teve duas semanas de votação remota. O presidente do Senado disse que tem sido cobrado por lideranças por mais semanas de votação remota, mas se disse contra as mesmas. "Farei o mínimo necessário de sessões remotas", salientou, apelando para a convocação do maior número de senadores para que haja "presença ampliada" no plenário na próxima semana.

Com isso, ficam pendentes de votação destaques feitos ao texto-base hoje aprovado no Senado. A proposta exclui, até o fim de 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário. Também abre espaço para até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via o programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$ 4,5 bilhões os aportes a três fundos garantidores: o Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE).

O texto autoriza a União a elevar sua participação em até R$ 1 bilhão no FGO, exclusivamente para cobrir operações de crédito às pessoas físicas e às pessoas jurídicas exportadoras - e seus fornecedores - afetadas pela sobretaxa americana.

Outro ponto dá aval à União a aumentar em até R$ 2 bilhões sua participação no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito.

A proposta também permite aportes de até R$ 1,5 bilhão no Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE) e a possibilidade de que pessoas jurídicas afetadas pelo tarifaço tenham um adicional de crédito tributário de até 3% sobre a receita auferida com a exportação de bens industriais para o exterior.

O texto dá sustentação ao "Plano Brasil Soberano", anunciado em 13 de agosto pelo governo. Dentre as medidas do pacote, estão a criação de linha de financiamento de R$ 30 bilhões, com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de gêneros alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores.

Despesas de educação e saúde

O relator do texto, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), acatou uma emenda para retirar da meta fiscal e do limite de gastos cerca de R$ 1,5 bilhão em recursos do Fundo Social (FS) destinados anualmente a programas de educação e saúde.

O trecho consta no PLP 163/2025, que tramita na Câmara, mas Veneziano decidiu incorporar parte do texto para adiantar a tramitação dessa possibilidade.

Contato: [email protected]; [email protected]

