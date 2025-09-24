Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI composto (preliminar) do Japão cai de 52 em agosto para 51,2 em setembro

Tipo Notícia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão cai de 52 em agosto para 51,2 em setembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira (24). O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. Já o PMI industrial cedeu de 49,7 para 48,4 no mesmo período, ainda em território de contração.

O PMI de serviços teve queda de 53,1 para 53,0 na mesma comparação. Apesar da queda, o indicador continua a apontar expansão da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, os dados preliminares do PMI revelaram que o setor privado do Japão perdeu impulso em setembro, com a produção geral expandindo no ritmo mais fraco em quatro meses. "As pesquisas sugerem que o setor de serviços continua sendo um motor chave de crescimento e viu um aumento sólido na atividade, o que ajudou a compensar uma desaceleração crescente no setor manufatureiro", acrescenta.

