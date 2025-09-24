Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Microsoft anuncia parceria com Anthropic, rival da OpenAI, para sua ferramenta de IA Copilot

Autor Agência Estado
A Microsoft anunciou uma parceria com a Anthropic, rival da OpenAI, para ampliar as opções de modelos de Inteligência Artificial (IA) disponíveis no Copilot, sua ferramenta de IA. O Copilot seguirá operando com os modelos mais recentes da OpenAI, mas os usuários também poderão optar por modelos da Anthropic.

A empresa ainda destacou a chegada dos modelos Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1 com novos avanços em IA ajustados para trabalho e adaptada a necessidades de negócios.

Entre as novidades, a Microsoft também apresentou o "agente pesquisador", descrito como um recurso de raciocínio que agora pode ser alimentado tanto pelos modelos da OpenAI quanto pelo Claude Opus 4.1, com a Anthropic.

O sistema promete apoiar tarefas complexas, como estratégias de mercado, análise de tendências e elaboração de relatórios, combinando dados da web, de terceiros confiáveis e dos próprios conteúdos do usuário.

Além disso, no chamado Copilot Studio, os modelos da Anthropic estarão disponíveis como opções para criação e personalização de agentes corporativos.

Com isso, será possível "construir, orquestrar e gerenciar agentes" para automação de fluxos de trabalho e tarefas de raciocínio avançado, misturando diferentes modelos do catálogo da Azure, plataforma de nuvem da Microsoft, conforme a especialização desejada.

