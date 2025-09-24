IPC-S avança em todas as sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, apresentou aceleração em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro. O indicador geral subiu de 0,06% na segunda quadrissemana do mês para 0,33% na terceira.

Em Salvador, a variação passou de -0,03% para 0,31%. Em Brasília, o índice aumentou de 0,06% para 0,17%.