Haddad: relação com EUA este ano foi inicialmente conflituosa, mas isso está 'sendo superado'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que a relação com os Estados Unidos começou conflituosa, mas avaliou que isso "está sendo superado". Pela primeira vez há uma sinalização concreta de um encontro pessoal entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump. Em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o ministro afirmou que o governo adotou a posição de não discriminar oposição. Segundo Haddad, o governo não olha para partidos políticos, mas sim as causas.

Ele garantiu ainda que seu gabinete está aberto para qualquer parlamentar e defendeu que o objetivo da Pasta tem sido diminuir erros. "Ninguém aqui precisa pedir licença para conversar conosco", disse. "Nada que é humano é perfeito, mas nós estamos procurando acertar cada vez mais", completou Haddad. Segundo ele, a função a Fazenda é acomodar os interesses divergentes dentro Orçamento federal, que é determinado pelo Congresso, dando a "última palavra". Seu objetivo seria apenas seguir as regras fiscais estabelecias no Legislativo. Ele declarou que os produtos brasileiros são valorizados no exterior e que o Brasil tem batido recordes e exportações e de produção.