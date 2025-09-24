Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho da MBRF aprova programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias

Autor Agência Estado
A MBRF anunciou, nesta quarta-feira, 24, que seu Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de até 25 milhões de ações ordinárias, o que equivale a 1,74% do capital social da companhia e 3,23% das ações em circulação (free float).

Segundo a empresa, o objetivo do plano é "maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em bolsa de valores, a preços de mercado".

Os papéis adquiridos poderão ser mantidos em tesouraria, cancelados, revendidos ou destinados a planos de opção de compra de ações.

Atualmente, a MBRF, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, possui 773,7 milhões de ações em circulação e apenas seis em tesouraria. Embora a CVM permita a recompra de até 77,3 milhões de ações (10% do free float), a administração optou por limitar o programa a 25 milhões.

O prazo de vigência do plano vai até 24 de março de 2027, 18 meses após sua aprovação. As operações serão conduzidas na B3 e poderão incluir instrumentos estruturados, como swaps.

A recompra será realizada com recursos provenientes de reservas de lucro e capital, além do resultado realizado do exercício em curso.

De acordo com o Conselho de Administração, a operação não comprometerá o cumprimento das obrigações financeiras nem o pagamento de dividendos obrigatórios, "em virtude da situação de liquidez e geração de caixa da companhia".

As instituições financeiras que atuarão como intermediárias são J.P. Morgan, Safra e Santander.

