Bolsas da Europa caem após Powell falar de ações 'valorizadas', mas Trump impulsiona defesa

São Paulo, 23/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, um dia após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, avaliar que os preços de ações estão "altamente valorizados", mas empresas de defesa se destacam positivamente, reagindo a comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,33%, a 553,13 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha baixa de 0,6%.

A fala de Powell pesou em Wall Street, que fechou com perdas generalizadas ontem, após três pregões consecutivos de máximas históricas. O chefe do Fed também se mostrou cauteloso em relação a futuros cortes de juros, após a primeira redução das taxas básicas, na semana passada.

Ações de defesa europeias, por outro lado, sobem com força após Trump dizer ontem que a Ucrânia poderá recuperar seus territórios da Rússia, em uma significativa mudança de postura em relação à guerra que se estende há mais de três anos e meio. No horário acima, a sueca Saab e as alemãs Renk e Hensoldt exibiam ganhos de cerca de 5%.

Da agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento empresarial da Alemanha decepcionou ao sofrer uma inesperada queda em setembro, a 87,7 pontos, levando o euro a ampliar perdas em relação ao dólar.