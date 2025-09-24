Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa caem após Powell falar de ações 'valorizadas', mas Trump impulsiona defesa

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, um dia após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, avaliar que os preços de ações estão "altamente valorizados", mas empresas de defesa se destacam positivamente, reagindo a comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,33%, a 553,13 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha baixa de 0,6%.

A fala de Powell pesou em Wall Street, que fechou com perdas generalizadas ontem, após três pregões consecutivos de máximas históricas. O chefe do Fed também se mostrou cauteloso em relação a futuros cortes de juros, após a primeira redução das taxas básicas, na semana passada.

Ações de defesa europeias, por outro lado, sobem com força após Trump dizer ontem que a Ucrânia poderá recuperar seus territórios da Rússia, em uma significativa mudança de postura em relação à guerra que se estende há mais de três anos e meio. No horário acima, a sueca Saab e as alemãs Renk e Hensoldt exibiam ganhos de cerca de 5%.

Da agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento empresarial da Alemanha decepcionou ao sofrer uma inesperada queda em setembro, a 87,7 pontos, levando o euro a ampliar perdas em relação ao dólar.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,08%, a de Paris recuava 0,23% e a de Frankfurt cedia 0,13%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,35% e 0,29%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,27%.

Contato: [email protected]

