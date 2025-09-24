Alckmin: caminho é do diálogo e da negociação; inclui questões tarifárias e não tarifárias

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o caminho para o entendimento entre Brasil e EUA passa por diálogo e negociação, incluindo não apenas tarifários, mas também investimentos. "Sempre há espaço para o diálogo, questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos", destacou, citando o setor de data centers.

"O Brasil tem energia abundante, coisa que não é comum. Tem energia renovável, tem universidades, tecnologia, indústria de ponta. Tem tudo para atrair data centers, um universo de possibilidades", disse Alckmin, em entrevista coletiva após a participação no evento "Diálogos com o mercado: a retomada dos investimentos e o papel do BNDES no mercado de capitais", na sede do banco de fomento, no centro do Rio.