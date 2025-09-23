Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

A Receita Federal disponibiliza para consulta, a partir das 10h desta terça-feira (23), o quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025.

Esse lote contempla restituições transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, 387.277 contribuintes vão receber R$ 1.035.303.774. Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma:

234.920 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX;

66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos;

46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários;

16.926 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

15.604 contribuintes idosos acima de 80 anos; e

6.968 restituições para contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave.

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento ser feito ao longo do dia 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.