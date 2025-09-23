Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motiva lança estratégia de inovação para acelerar eficiência operacional

Motiva lança estratégia de inovação para acelerar eficiência operacional

Autor Agência Estado
A Motiva (ex-CCR) anunciou o lançamento da estratégia de inovação para acelerar a captura de ganhos de eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente e avançar nas agendas de sustentabilidade. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 23, primeiro dia de eventos do Motiva 2035, que trata sobre o futuro da organização.

"A estratégia que estamos anunciando hoje utiliza a tecnologia e a inovação como alavancas para escalar o crescimento rentável e seletivo de nossos negócios no longo prazo", afirma o vice-presidente de Inovação, Tecnologia, Risco e Sustentabilidade da Motiva, Pedro Sutter.

A agenda de inovação da companhia foi organizada em cinco domínios: Excelência Operacional; Excelência em Capex, tendo em vista que a companhia possui um plano de investimento de R$ 55 bilhões em curso; Smart Cities (cidades inteligentes) e Sustentabilidade; Customer Experience (experiência do cliente) e Novos Negócios.

As estratégias incluem o uso de IoT (internet das coisas), conectividade e sensorização, inteligência artificial generativa e big data & analytics, além de automação, novos materiais e soluções para a transição energética. A companhia já adota boa parte destas tecnologias e a expectativa é de que os investimentos sejam acelerados.

Próximos passos

Para sustentar a nova estratégia, a Motiva implementou uma governança para avaliar a alocação de capital, definir prioridades e desenvolver os projetos. Foi criado o Comitê de Inovação, Digital e Inteligência Artificial. Em 2025, o comitê aprovou R$ 13 milhões para a execução de projetos MVP (Produto Mínimo Viável) para a difusão da inovação, em áreas como engenharia, inteligência de mercado e suprimentos.

O movimento também incluiu a criação de um hub de inovação & digital e o Centro de Excelência (CoE) em Inteligência Artificial Generativa, reunindo 15 especialistas dedicados a apoiar os projetos internos e fomentar a cultura de Inovação.

Os próximos passos da Motiva no tema incluem uma maior aproximação com ecossistema de inovação, especialmente de startups que atuam no setor de infraestrutura de mobilidade, e fortalecer o relacionamento com universidades de ponta. A estratégia também contempla o uso de recursos de fomento, como programas Finep e Lei do Bem.

